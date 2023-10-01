Произведения живописи Тюменского музейно-просветительского объединения представлены на выставке в Москве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Произведения живописи Тюменского музейно-просветительского объединения представлены на выставке в Москве. Работы вошли в новый проект Музея русского импрессионизма "Автор неизвестен. Коснуться главного", сообщает информационный центр правительства региона.

В экспозицию вошли произведения: "№ 207. Без названия" Василия Кандинского, "Натюрморт" Александра Катышева.

Картина Кандинского дополнена тактильной копией и ольфакторным сопровождением, то есть проиллюстрирована ароматом.

Экспозиция вобрала работы из шести частных и 30 государственных коллекций. Выставка приглашает оценить живопись и графику вне биографии мастеров, смещая акцент на их творчество.