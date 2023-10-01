Новый сквер открылся в историческом центре Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое общественное пространство открылось в Тюмени на ул. Республики, 21, за зданием аптеки № 1. До благоустройства территория представляла собой стихийную парковку.

Пространство благоустроили с сохранением исторических элементов. Речь о подвальном помещении находившихся здесь аптекарских складов. На фундаменте из красного кирпича обустроили амфитеатр. А брандмауэрная стена теперь используется для уличных экспозиций.

История дома № 21 по ул. Республике такова: он был построен в 1909 году, в нем располагались аптекарский магазин и две квартиры для обслуживающего персонала. После революции арендатором дома стало аптекоуправление. С 1934 года в нем работал и жил управляющий Тюменской межрайонной аптечной конторой Вильгельм Краузе. Этот человек открыл десятки аптек и аптечных пунктов во всех уголках области. В медицинских кругах именно Вильгельма Адамовича считают первым основателем и организатором аптечного дела в нашей области.

В приветственной речи глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что новый сквер — уникальное место в центре города.

"Оно носит комплексный, характер. Это не просто озелененная территория, это культурное пространство для развития и открытия талантов. Площадка использовалось под парковку, и никто даже не мог себе представить, что такое богатство сохранилось под несколькими метрами земли. Архитекторы и дизайнеры зацепились за эти артефакты. Смогли сделать так, чтобы здесь стало уютно, комфортно. В простой форме смогли рассказать об истории этого места, людях, которые здесь трудились. Через историю, тех, кто стоял у истоков аптекарского дела в регионе, мы можем узнать историю разведчика Николая Кузнецова, который получал у Вильгельма Краузе первые уроки немецкого языка", — отметил он.

Дело в том, что в 1924 году Вильгельм Краузе был направлен на работу в поселок Талицу в качестве управляющего аптекой. Там Краузе встретил будущего разведчика Николая Кузнецова. Кузнецов пришел к нему в аптеку и объяснил, что с большим желанием изучает немецкий в школе, но чтобы овладеть разговорной речью преподаватель посоветовала ему общаться с людьми, для которых этот язык является родным. Так начались их занятия.

Отмечается, что в новом сквере будут проходить концерты и образовательные мероприятия, организовывать экспозиции. Первые две там уже открыты. Это ретроспективная лента из фотографий более 100 работ участников "Морфологии улиц", а также экспозиция, посвященная юбилейному Всероссийскому фестивалю дизайна, архитектуры искусств в Тюмени.

Проект реализован в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Влада Нерадовская