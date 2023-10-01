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42 лучших работы выбрали на конкурсе "#ТвояТюмениЯ"

Общество, 18:05 17 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса детского литературного творчества "#ТвояТюмениЯ" пройдет в ДК "Нефтяник" 27 октября.

Жюри конкурса выбрало 42 лучших работы из 247 прошедших в финал в 2023 году, их авторы получат дипломы и призы за первое, второе и третье места. После церемонии награждения победителей и участников конкурса ждет экскурсия по Тюмени, сообщает пресс-служба Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева.

Отметим, конкурс проводится с 2022 года для детей и подростков Тюменской области. Он проходит по двум направлениям и шести номинациям. В конкурсе участвуют все 26 муниципальных образований Тюменской области.

В 2023 году на конкурс было подано 594 заявки от ребят возрастом от 10 до 17 лет. Работы участников можно посмотреть на сайте твоятюмения.рф.

Возрастное ограничение: 6+

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