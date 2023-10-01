Межведомственный проектный офис по развитию креативных индустрий может появиться в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Создание межведомственного проектного офиса по развитию креативных индустрий в Тюменской области - одна из ключевых тем одноименного круглого стола, который проходит в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 17 октября.

Он сможет стать центром принятия решений, сфокусируется на развитии инфраструктуры в регионе.

"Невозможно развивать один город в отрыве от других. Многие создатели креативного продукта сегодня работают на экспорт, в том числе за пределы муниципалитета. В Тюменской области мы ориентируемся на то, что креаторы, несмотря на то, где они физически находятся, могут создавать вместе продукт, который у одного не получится", — считает генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев.

Он отметил, что по итогам исследования агентства наиболее устойчивыми креативными индустриями являются связанные с архитектурой, урбанистикой, развитием городской среды, а также сферой кино и медиа. Этот бизнес производит много продуктов и успешно монетизируется.

Определить, в каких направлениях можно развивать креативное предпринимательство не только в Тюмени, но и в других муниципалитетах региона, - задача мероприятия. Его участники - представители исполнительных органов власти, государственных и муниципальных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций, бизнеса в сфере креативных индустрий.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

"Тюмень присутствует на карте креативных индустрий России. Здесь существует Тюменское агентство развития креативных индустрий, есть "Контора пароходства". Но вот область находится на отдельном положении. Задача сегодняшнего мероприятия — выяснить, какие могут быть условия запуска области, в каких отношениях она должна быть с городом и исходя из этого выработать определенный план, который позволит ей подтянуться в развитии собственной инфраструктуры", — пояснил он.

По мнению Игоря Намаконова, российские регионы устроены по-разному в сфере креативных индустрий, и это вопрос не только локальных культур, но межведомственных отношений, которые сложились в процессе развития территорий.

Федерация креативных индустрий существует с 2021 года и объединяет союзы по направлениям. Это 19 организаций, среди которых Союз композиторов, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Российский книжный союз и другие. Бизнес-миссия Федерации креативных индустрий — искать лучшие практики в регионах, делиться ими, обсуждать, как они могут быть локализованы в конкретном субъекте. Наиболее интересные практики, по оценке Намаконова, сложились в Ульяновске, Красноярске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Якутии.

Вера Коршунова