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Книгу о медицине и благотворительности создадут тюменские студенты-медики

Общество, 16:26 17 октября 2023

www.tyumsmu.ru

Книгу о медицине и благотворительности создают студенты Тюменского медуниверситета. В ее основе - истории подопечных Центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие". Работу над изданием активисты ведут под руководством начальника регионального центра развития карьеры и наставничества Екатерины Юсуповой, сообщает пресс-служба вуза.

Проект был запущен после встречи студентов с директором учреждения Андреем Якуниным в рамках карьерного проекта ТМУ "Лидеры без галстуков". Амбассадор Лиги карьерных инициатив Полина Веренич и активисты-первокурсники посетили центр "Милосердие" и побеседовали с проживающими в нем людьми. Студенты также собрали информацию об истории лечебно-трудовых профилакториев, организации помощи на современном этапе, о наиболее частых заболеваниях постояльцев и их реабилитации. Материал будет систематизирован и дополнен графическими изображениями.

"Идея книги под рабочим названием "Остров раскаявшихся" – в том, чтобы через судьбы людей раскрыть истинные причины бездомности, рассказать о социальной реабилитации и роли врачей в этой работе. Мы затронем вопросы профилактики пагубных привычек, опасности употребления алкоголя, будем говорить о трудолюбии и ценности семьи", - пояснила Екатерина Юсупова.

Сотрудничество с центром "Милосердие" продолжится проведением совместных научных исследований. Первые результаты планируется представить весной 2024 года на Неделе студенческой науки.

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