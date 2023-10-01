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20 тонн мандаринов везли из Казахстана в Сургут незаконно

Происшествия, 14:36 18 октября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Незаконный ввоз 20 тонн мандаринов предотвратила мобильная группа Тюменской таможни совместно с представителями управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Товар везли из Казахстана в Сургут для реализации, сообщает пресс-служба ведомства.

"При проверке документов установлено, что в транспортной накладной и фитосанитарном сертификате у получателя товара заявлены некорректные сведения: указан разный ИНН. Кроме того, пункт пропуска, указанный в документах, не соответствовал действительности", - пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

В отношении нарушителя сотрудниками Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. Транспортные средства возвращены в Казахстан.

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# Тюменская таможня

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