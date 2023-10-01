10 тюменских предприятий попали в список победителей окружного этапа международной премии
10 тюменских предприятий оказались в списке победителей окружного этапа Международной премии Russian Event Awards 2023, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Лучшим туристическим событием в гибридном формате стало "Лето в Тобольском кремле". Лучшим событием в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 тыс. человек признали региональный народный праздник "Ялуторовская масленица".
Лауреатами также стали проекты из городов Тобольска, Ялуторовска и с. Упорово Тюменской области. Полный список призеров можно посмотреть по ссылке.
Итоги окружного этапа премии в области событийного туризма подвели в городе Саранске. Всероссийский этап Russian Event Awards 2023 состоится в конце ноября в Нижнем Новгороде.