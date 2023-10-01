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10 тюменских предприятий попали в список победителей окружного этапа международной премии

Общество, 17:43 18 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тюменских предприятий оказались в списке победителей окружного этапа Международной премии Russian Event Awards 2023, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Лучшим туристическим событием в гибридном формате стало "Лето в Тобольском кремле". Лучшим событием в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 тыс. человек признали региональный народный праздник "Ялуторовская масленица".

Лауреатами также стали проекты из городов Тобольска, Ялуторовска и с. Упорово Тюменской области. Полный список призеров можно посмотреть по ссылке.

Итоги окружного этапа премии в области событийного туризма подвели в городе Саранске. Всероссийский этап Russian Event Awards 2023 состоится в конце ноября в Нижнем Новгороде.

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# Лето в Тобольском кремле

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