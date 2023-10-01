Гуманитарную помощь в Белгород и Рубежное отправили из Тюменской области

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Две фуры с мукой первого сорта, дрожжами, сахаром, солью и растительным маслом отправили региональное отделение Союза женщин России совместно с тюменскими предприятиями в Белгород и в ЛНР — город Рубежный.

Тюменский комбинат хлебопродуктов и племенной птицеводческий репродуктор "Тюменский" на безвозмездной основе предоставили в общей сложности более 30 тонн муки. Масло, сахар, соль и дрожжи собрали представители "Деловой России" и неравнодушные тюменцы, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Организационные вопросы взяло на себя Тюменское региональное отделение Союза женщин России под руководством Натальи Шевчик. Поддержку также оказал региональный штаб Комитета семей воинов Отечества.

"Выражаем благодарность нашему губернатору Александру Викторовичу Моору, правительству Тюменской области, специальному представителю губернатора по вопросам СВО Николаю Юрьевичу Савченко за оказание содействия в доставке груза, а тюменцам – за большое доброе сердце. Без их поддержки мы бы не смогли отправить такую большую партию гуманитарной помощи", – сказала активистка женской организации Анастасия Степанова.

Для Тюменского комбината хлебопродуктов – это уже третья отправка муки. Предприятие, как и многие другие производства и организации региона, также участвовало в акции "Тепло родного дома" регионального отделения "Единой России". Есть и отдельные сотрудники, которые вносят свою лепту в сбор гуманитарной помощи. Среди них – плотник Тюменского комбината хлебопродуктов Петр Беспалов, который ранее направил два компьютера, а сейчас – еще 5 тонн муки, купленные на собственные средства.

"Нам важно поддержать ребят, оказать им всевозможную помощь. Тем более, что с нашего предприятия шесть человек участвует в СВО", – сказал заместитель директора комбината хлебопродуктов Василий Постников.

Уже на этой неделе пекарни Рубежного и Белгорода получат доставку с продуктами от тюменцев. Из них они будут печь хлеб и хлебобулочные изделия для бойцов на передовой, раненых в госпиталях, одиноких пенсионеров и всех нуждающихся.