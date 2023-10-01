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Дом культуры поселка Винзили отмечен на всероссийском конкурсе

Общество, 19:45 18 октября 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Центр культуры и досуга "Вернисаж" поселка Винзили Тюменского района победил на всероссийском конкурсе "Дом культуры. Новый формат". Проект "Малая детская филармония" стал первым среди инициатив, реализованных сельскими культурно-досуговыми учреждениями клубного типа.

В "Малой детской филармонии" занимаются ученики детской школы искусств и участники клубных формирований культурно-досуговых учреждений Тюменского района, сообщает инфоцентр правительства региона.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, на конкурсе были отмечены лучшие проекты, которые оказались по-настоящему яркими и востребованными, вдохнули новую жизнь в дома культуры.

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# дома культуры , конкурсы

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