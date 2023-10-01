11 лет тюрьмы назначили уроженцу Южной Осетии за нападение на ветерана Великой Отечественной войны

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

42-летнему уроженцу Южной Осетии назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей в пользу потерпевшей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2015 г. подсудимый со своим знакомым совершили нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Они подкараулили женщину у дома по ул. Мельничной в Тюмени, где проживал ее внук. Злоумышленники предложили довезти женщину до дома. В машине мужчины напали на нее, начали душить, в результате чего женщина потеряла сознание.

Воспользовавшись ключами потерпевшей ,подсудимый проник в квартиру, откуда похитил 140 тыс. рублей и сотовый телефон, подаренный ей администрацией города как ветерану Великой Отечественной войны.

Придя в сознание, женщина сообщила о произошедшем своим родственникам и в правоохранительные органы. Через несколько дней сообщник подсудимого был задержан и в последующем осужден к восьми годам лишения свободы.

Подсудимому удалось скрыться, в октябре 2021 года он был установлен. Его признали виновным по ст. "Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище".