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11 лет тюрьмы назначили уроженцу Южной Осетии за нападение на ветерана Великой Отечественной войны

Происшествия, 18:17 19 октября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

42-летнему уроженцу Южной Осетии назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей в пользу потерпевшей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2015 г. подсудимый со своим знакомым совершили нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Они подкараулили женщину у дома по ул. Мельничной в Тюмени, где проживал ее внук. Злоумышленники предложили довезти женщину до дома. В машине мужчины напали на нее, начали душить, в результате чего женщина потеряла сознание.

Воспользовавшись ключами потерпевшей ,подсудимый проник в квартиру, откуда похитил 140 тыс. рублей и сотовый телефон, подаренный ей администрацией города как ветерану Великой Отечественной войны.

Придя в сознание, женщина сообщила о произошедшем своим родственникам и в правоохранительные органы. Через несколько дней сообщник подсудимого был задержан и в последующем осужден к восьми годам лишения свободы.

Подсудимому удалось скрыться, в октябре 2021 года он был установлен. Его признали виновным по ст. "Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище".

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# прокуратура Тюменской области , разбойное нападение

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