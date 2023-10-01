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В Тюмени задержали мужчину, который находился в федеральном розыске более 20 лет

Происшествия, 17:32 19 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

52-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления, совершенного более 20 лет назад, совместно задержали в Тюмени полицейские Когалыма и Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре, в 1998 году злоумышленник совместно со своим знакомым на автодороге Когалым - Сургут напали на местного жителя и завладели его личным имуществом, в результате чего ему был причинен крупный ущерб. В ходе расследования уголовного дела в 1999 г. подозреваемый скрылся из города, после чего был объявлен в розыск. В ходе реализации комплекса поисковых мероприятий полицейские установили, что мужчина проживает в Тюмени.

В результате слаженных действий полицейских злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания для последующей передачи инициатору розыска в г. Когалым.

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# УМВД России по Тюменской области , федеральный розыск

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