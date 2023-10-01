От 1 до 5 тысяч рублей заплатят жители Тюменской области при нарушении правил содержания питомцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Административную ответственность в виде штрафов от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за нарушения при содержании домашних животных установили в Тюменской области по инициативе прокурора региона. Ее утвердили депутаты на заседании облдумы 19 октября.

Законопроект предлагает новую редакцию ст. 2.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, которая устанавливает ее за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу, установленных постановлением правительства субъекта от 27.01.2023 № 22-п.

Размеры административных штрафов на граждан варьируются в зависимости от состава административного правонарушения от 1 до 5 тыс. рублей.

Проект рассмотрен с участием и. о. прокурора области Руфата Биктимерова.

Реализация законопроекта позволит повысить личную ответственность владельцев домашних животных, предупредить нарушения в сфере выгула собак и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными, сообщает прокуратура региона.