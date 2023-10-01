Всероссийский День призывника отметили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "тюменская линия"

Всероссийский День призывника отметили в парке Пограничников в Тюмени 19 октября. Участниками стали почетные гости, призывники, их родители, близкие и друзья.

"Наши призывники встали в единый строй защитников Отечества. Служба в армии всего лишь год. Он пролетит очень быстро, но за это время вы возмужаете, наберетесь сил, получите воинскую учетную специальность, и, конечно, приобретете настоящих армейских друзей. Для кого-то из вас служба может стать социальным лифтом. Желаю вам крепкого здоровья и легкой службы", – сказал напутствие призывникам военный комиссар Тюменской области, полковник Сергей Чирков.

На военно-патриотическом мероприятии присутствовали ребята, которых призвали в военно-космические силы и сухопутные войска России. Для молодых людей подготовили насыщенную программу. Молодые люди могли разобрать и собрать АК-74, пострелять из пневматической винтовки, сыграть в дартс, поучаствовать в конкурсах по чистке картофеля, наматыванию портянок. Организаторы подготовили для парней мастер-класс по метанию ножей, выставку вооружения и военной техники, а также викторину на знание положений воинских уставов ВС России и воинских званий ВС России.

Кроме этого, призывники смогли лично пообщаться с представителями организации "Ветераны пограничники Тюменской области", военного комиссариата региона, ТВВИКУ и колледжа транспортных технологий и сервиса.

"Меня только призвали, сегодня будет поезд. Буду служить в Подмосковье в городе Наро-Фоминске. От службы в армии жду только хорошее, хотелось бы вернуться с какими-то знаниями и пронести эту ношу с честью и достоинством", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" призывник Матвей Букий.

Тюменца Владислава Золотухина должны призвать в армию до конца месяца, повестка в военкомат ему пришла на 24 октября. По его словам, он бы хотел служить в спецназе или в ВДВ.

"У меня хорошее здоровье, первая категория. С самого детства занимаюсь спортом, а именно боксом. В Дне призывника уже неоднократно участвовал, умею разбирать и собирать автомат, в школе тоже была соответствующая подготовка", - отметил он.

Напомним, 1 тыс. 600 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных сил РФ в осенний призыв. Он стартовал 1 октября по всей России и завершится 31 декабря 2023 года.

"Тюменская область всегда отмечалась своей организованностью. С начала призывной кампании у нас не выявлено нарушений и замечаний. Надеюсь, так все и пройдет до окончания призыва", - резюмировал Сергей Чирков.

Виктория Макарова