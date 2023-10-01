Выиграть призы и послушать тюменских артистов смогут горожане на акции "Я на FEST"
Акция "Я на FEST" пройдет для жителей города в трех торговых центрах Тюмени 20 октября. На мероприятии, приуроченному ко Всемирному фестивалю молодежи, участники ответят на вопросы о фестивале в формате блиц, а в подарок за регистрацию на официальном сайте события получат набор стикеров, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.
Жителям города расскажут о предстоящем масштабном событии — Всемирном фестивале молодежи. Гости акции узнают о фестивале больше: для этого ответят на девять вопросов, расположенных на вращающихся кубиках. Горожане узнают, что такое ВФМ, где и когда пройдет фестиваль в 2024 году, кто станет его участником и зачем молодым людям ехать на площадку события.
Во время акции тюменцы могут выиграть памятный мерч с символикой фестиваля, а также увидеть выступления тюменских артистов.
Акция пройдет в РЦ "Кристалл", "Галерея Вояж" и "Сити-Молл" с 16 часов до 21 часа.