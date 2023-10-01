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Выиграть призы и послушать тюменских артистов смогут горожане на акции "Я на FEST"

Общество, 18:39 19 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Я на FEST" пройдет для жителей города в трех торговых центрах Тюмени 20 октября. На мероприятии, приуроченному ко Всемирному фестивалю молодежи, участники ответят на вопросы о фестивале в формате блиц, а в подарок за регистрацию на официальном сайте события получат набор стикеров, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Жителям города расскажут о предстоящем масштабном событии — Всемирном фестивале молодежи. Гости акции узнают о фестивале больше: для этого ответят на девять вопросов, расположенных на вращающихся кубиках. Горожане узнают, что такое ВФМ, где и когда пройдет фестиваль в 2024 году, кто станет его участником и зачем молодым людям ехать на площадку события.

Во время акции тюменцы могут выиграть памятный мерч с символикой фестиваля, а также увидеть выступления тюменских артистов.

Акция пройдет в РЦ "Кристалл", "Галерея Вояж" и "Сити-Молл" с 16 часов до 21 часа.

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