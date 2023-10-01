Студенты активно регистрируются на олимпиаду "Я – профессионал"

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Уже более 230 тысяч участников заявились на разные направления VII сезона главной студенческой олимпиады страны. Регистрация открыта до 14 ноября. Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей", который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ежегодно Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" объединяет талантливых студентов разных направлений подготовки для проверки своих знаний и закрепления практических навыков. В седьмом сезоне интеллектуальные соревнования проводятся по 73 направлениям.

Активные участники "Я – профи" уже воспользовались возможностью зарегистрироваться и готовятся к отборочному этапу. От Тюменской области подано около 2800 заявок. В их числе более 1300 студентов Тюменского госуниверситета. Наибольшее количество студентов вуза выбрали социологию, юриспруденцию и психологию. Популярностью также пользуются дизайн, программирование и IT, языкознание и литературоведение, история и культура России, биология.

Кроме того, ТюмГУ седьмой год подряд обеспечивает реализацию конкурсных процедур по олимпиадному направлению "Нефтегазовое дело".

"На участие в треке уже получено более 1700 заявок. В первую очередь, попробовать свои силы и доказать, что ты профессионал в нефтегазовом деле, мы приглашаем студентов естественно-научных, инженерных и IT-направлений, – говорит Иван Романчук, ректор ТюмГУ. – Отраслевые технологии активно развиваются, и мы ежегодно корректируем олимпиадные кейсы с учетом запросов компаний ТЭК. Индустрия заинтересована в перспективных молодых специалистах, поэтому дипломанты направления становятся магистрантами партнерских программ Передовой инженерной школы ТюмГУ, разработанных совместно с компанией "Газпром нефть", где в дальнейшем ребята успешно продолжают свою карьеру".

Участники "Я – профессионал" могут воспользоваться карьерным порталом олимпиады и получить доступ к уникальным вакансиям от компаний-партнеров. Дипломанты также получают льготы при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты – премию до 300 тысяч рублей.