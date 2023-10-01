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Площадку для выгула собак оборудовали в сквере Депутатов в Тюмени

Общество, 14:15 20 октября 2023

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Огороженную площадку для выгула домашних животных площадью 100 кв. м с песчаным покрытием оборудовали в сквере Депутатов в Тюмени. Там установили оборудование для тренировки собак: барьер, балансир, бум, стойки с покрышкой, а также скамейку и урны, сообщает пресс-служба администрации города.

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Такое же пространство площадью 282 кв. м оборудовали вблизи дома по ул. Энергостроителей, 31. В обоих случаях с идеей обустройства выступили инициативные группы тюменцев.

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

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