Площадку для выгула собак оборудовали в сквере Депутатов в Тюмени

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Огороженную площадку для выгула домашних животных площадью 100 кв. м с песчаным покрытием оборудовали в сквере Депутатов в Тюмени. Там установили оборудование для тренировки собак: барьер, балансир, бум, стойки с покрышкой, а также скамейку и урны, сообщает пресс-служба администрации города.

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Такое же пространство площадью 282 кв. м оборудовали вблизи дома по ул. Энергостроителей, 31. В обоих случаях с идеей обустройства выступили инициативные группы тюменцев.