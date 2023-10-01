  • 20 октября 202320.10.2023пятница
  • USD97,3074
    EUR102,6255
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Жителя Тюмени ждет суд за незаконный оборот алкоголя

Происшествия, 13:31 20 октября 2023

Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя о незаконном обороте алкогольной продукции стоимостью более 1,8 млн рублей направила в суд прокуратура Тюмени.

Мужчина обвиняется по статье "приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере" УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый приобрел у неизвестного около 7 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Получил он ее через транспортную компанию, а затем хранил с целью дальнейшего сбыта в принадлежащем ему складском помещении. В мае 2023 года контрафактную продукцию изъяли правоохранительные органы.

Размер причиненного ущерба превысил 1,8 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# алкоголь , контрафактный алкоголь , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 20.10.2023В с. Княжево Тюменской области мужчина украл котёл водяного отопления
13:31 20.10.2023Жителя Тюмени ждет суд за незаконный оборот алкоголя
11:41 20.10.2023В Ишиме продавец ювелирного магазина украл украшений на 4 млн рублей
11:30 20.10.2023В Тюменском лесничестве задержали еще одного незаконного добытчика песка