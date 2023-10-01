Жителя Тюмени ждет суд за незаконный оборот алкоголя

| Фото: Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя о незаконном обороте алкогольной продукции стоимостью более 1,8 млн рублей направила в суд прокуратура Тюмени.

Мужчина обвиняется по статье "приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере" УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый приобрел у неизвестного около 7 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции. Получил он ее через транспортную компанию, а затем хранил с целью дальнейшего сбыта в принадлежащем ему складском помещении. В мае 2023 года контрафактную продукцию изъяли правоохранительные органы.

Размер причиненного ущерба превысил 1,8 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.