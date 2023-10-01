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В с. Княжево Тюменской области мужчина украл котёл водяного отопления

Происшествия, 13:53 20 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Демонтированный ранее котёл водяного отопления украл житель п. Богандинский 1986 г. р. Ему грозит два года лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что проходил мимо котельной и заметил, что там ведутся строительные работы, работает автокран. Злоумышленник вызвал грузотакси, попросил крановщика погрузить конструкцию и вывез её в пункт приема металлолома. За похищенное он выручил более 50 тыс.рублей. Водителю автокрана подозреваемый заявил, что котёл принадлежит ему.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Фигуранту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

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# кража , УМВД России по Тюменской области

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