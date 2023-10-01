Тюменцев приглашают на ретровечер "Трактов-Ка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают посетить ретровечер "Трактов-Ка", который пройдет в информационно-библиотечном центре для молодежи 26 октября. На малой сцене гости мероприятия совершат киноисторические прогулки по тюменской мостовой и экскурс в моду прошлых веков, сообщает пресс-служба централизованной городской библиотечной системы.

Тюменцы познакомятся с авторами масштабного документального проекта "По тюменской мостовой". Они расскажут обо всех модных традициях, о том, как примеряли на себя роли тюменских горожан конца XIX - начала XX века, а так же костюмы, воссозданные по фотографиям, модным журналам разных десятилетий XIX-XX вв. и реальным образцам из фондовых коллекций тюменских музеев.

В завершение вечера участников ждет викторина от артистов театра-студии "Свобода".

Вход на мероприятие платный, оплата возможна по Пушкинской карте.