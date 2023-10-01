Активные ветераны Тюменской области представили лучшие проекты в Ярковском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 70 ветеранов военной службы, силовых структур, участников боевых действий современности, ветеранов труда, пенсионеров, представителей профессиональных сообществ собрались на форум "Эстафета доблести Тюменской области" в Ярковском районе. Проект является региональным продолжением Всероссийской инициативы "Эстафета поколений".

По словам руководителя исполкома регионального отделения "Бессмертный полк России" Галины Валуевой, участники представили свои проекты, которые считают наиболее интересными для себя и своих ровесников.

Кроме того, представители областного совета ветеранов провели для собравшихся учебу по социальному проектированию и основам бухгалтерского учета.

"Цель мероприятия – выявить интересные инициативы, определить победителей и разместить на сайте всероссийского проекта, регионального отделения и официальных страницах в соцсетях. Лучшие ветеранские практики смогут использовать серебряные активисты по всей стране", - подчеркнула Галина Валуева.

В пример она привела тюменский проект "Диалог поколений". Он получил высокую оценку жюри и стал популярным не только в ветеранском сообществе, но и на уровне правительства Российской Федерации.

Председатель Ярковского совета ветеранов Раиса Фомина еще до начала мероприятия самым интересным проектом от своего района назвала программу "Трудовая доблесть ярковчан". Позже именно его признали лучшим.

"Мы провели огромную работу по сохранению, увековечиванию памяти тружеников тыла. Собрали данные про каждого из 54 человек и сформировали книгу, которая в данный момент готовится к выходу. В работе активно участвовала местная молодежь", - подчеркнула она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Глава Ярковского района Евгений Золотухин отметил огромный вклад ветеранов в патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти малой родины. Он поблагодарил их за труд и неиссякаемую энергию.

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Геннадий Иванов вручил благодарность жительнице деревни Петропавловка Галине Чубуковой. Она связала 90 пар носков для бойцов СВО.

"В этом мне помогали мои дочери. Девяносто пар связали за прошлый и нынешний годы. Сказали, нужна помощь, надо солдат одевать, потому что им холодно и сыро. А ведь если ноги стынут, весь человек мерзнет. Вот и вяжу", - рассказала пенсионерка.

Участники мероприятия из разных районов Тюменской области обсудили проекты, поделились достижениями, поговорили о трудностях. Выслушали советы по организации деятельности ветеранских организаций на местах.

Следующий форум состоится 21 ноября в Нижней Тавде. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин