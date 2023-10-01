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В Ялуторовске от инфаркта умер водитель, управлявший большегрузом

Происшествия, 10:19 22 октября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель, который управлял КамАЗом умер от инфаркта за рулем в Ялуторовске. Большегруз въехал в забор частного домовладения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Погибшему водителю было 40 лет. До этого мужчина в составе бригады выполнял работы на канализации, и по словам коллег, чувствовал себя нормально, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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# ГИБДД , инфаркт

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