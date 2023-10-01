В Ялуторовске от инфаркта умер водитель, управлявший большегрузом

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель, который управлял КамАЗом умер от инфаркта за рулем в Ялуторовске. Большегруз въехал в забор частного домовладения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Погибшему водителю было 40 лет. До этого мужчина в составе бригады выполнял работы на канализации, и по словам коллег, чувствовал себя нормально, уточнили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося выясняются.