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Руслан Кухарук участвовал в подкасте учеников школы № 56

Общество, 14:48 23 октября 2023

t.me/kuharuk_ruslan

Выездная коллегия администрации Тюмени прошла в школе № 56. Чиновники обсудили с учениками 8 класса тему "Урока о важном", который был посвящен 115-летию кино в России. Глава города стал участником подкаста и ответил на вопросы активистов "Движения первых".

"На прошлой неделе мы запустили цикл выездных коллегий. Первым вопросом стало изучение работы системы образования на примере одной из школ города. Это многогранная тема, связанная с воспитанием подрастающего поколения, развитием спорта, созданием комфортной городской среды, строительством дорог и многими другими аспектами жизнедеятельности нашего города. Такие выезды дают возможность погружаться в тему в рамках текущей деятельности, при реализации различных проектов, учитывать потребности жителей, узнавать о том, что их реально волнует", - написал Руслан Кухарук в своих соцсетях.

Члены коллегии изучили работу спортивного ядра в школе. "Меня и моих коллег интересовало, как создаются условия для занятий спортом не только для учеников школы, но и для жителей микрорайона. Отныне выездные коллегии станут традиционными. Обязательно буду информировать вас о них и о решениях, которые нам предстоит принимать", - рассказал Кухарук.

t.me/kuharuk_ruslan t.me/kuharuk_ruslan t.me/kuharuk_ruslan ﻿

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