За побои жителя Ялуторовского района отправили в колонию

| Фото: Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин,ИА "Тюменская линия"

Два года и два месяца проведет в колонии строгого режима житель Ялуторовского района, признанный виновным в избиении несовершеннолетнего парня и женщины.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, оба преступления ранее судимый мужчина совершил в марте 2023 года в с. Киево.

Вину он не признал и пояснил, что по его возвращению домой женщина уже была в синяках, а молодого человека он просто вытолкнул из дома, так как тот начал размахивать руками.