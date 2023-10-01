Школу для родителей запустили в тюменском реабилитационном центре "Родник"

| Фото: реабилитационный центр "Родник" | Фото: реабилитационный центр "Родник"

Школу "Ответственные родители — самостоятельные дети" запустили в тюменском реабилитационном центре "Родник". Проект задуман для того, чтобы помочь семьям по-новому взглянуть на будущее своих детей: научиться самостоятельно готовить ребенка с инвалидностью к взрослой жизни и сохранять при этом ресурсное состояние, сообщают организаторы.

Одно из занятий - сеанс с психологом "Родник" Натальей Гордиевских. Участники говорили и упражнялись в релаксации, как способе снятия психического напряжения.

"Если взрослые умеют более или менее справляться с негативными эмоциями, понимают, как экологично выплеснуть негатив, то дети, к сожалению, своих эмоций даже не осознают. И не обучены, как действовать, — рассказала Наталья. — Поэтому очень важно говорить детям о чувствах. Если эмоция негативная, научить, как работать с гневом и злостью".

Также с родителями и детьми разобрали упражнения "Свеча", "Воздушный шар", и другие. Например, для выполнения последнего нужно поднять над головой руки высоко-высоко на вдохе и медленно "сдуваться" на выдохе. Такие движения можно выполнять как вместе с детьми, так и по отдельности.

Школа реализуется в рамках гранта Фонда поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Комплекс мер Тюменской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью".