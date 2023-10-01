В Тобольске появится возможность смотреть на кремль с высоты птичьего полета

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Смотровая площадка, информационно-туристический центр, музей и кофейня появятся в водонапорной башне на Красной площади в Тобольске. К реконструкции объекта культурного наследия приступят уже в 2023 году, сообщает администрация города.

У гостей будет возможность подняться и посмотреть на кремль с высоты птичьего полета, слушая экскурсовода, который расскажет обо всех красотах белокаменного и его историю.

Напомним, реконструкция проходит в рамках программы развития городской среды "Тобольск настоящий". Ее приняли в 2022 году. Она призвана не только решать текущие задачи развития социокультурной сферы и городской среды, но и заложить фундамент для становления Тобольска как крупного центра туризма, уникального своей историей и архитектурой.

В 2023 году, одновременно с блоком работ по сохранению исторического наследия, в рамках программы завершилось строительство Центра гимнастики, окончен капитальный ремонт зданий детского "Кванториума" и тобольской школы № 16. Также прошел первый этап благоустройства Александровского сада, началась реализация первого этапа благоустройства сквера Выпускников. Летом сделали ремонт фасадов многоквартирных домов на гостевом маршруте.