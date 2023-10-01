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Новый центр гимнастики в Тобольске стал ярким примером эффективного взаимодействия власти и бизнеса

Общество, 14:37 23 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новый центр гимнастики в Тобольске - это яркий пример эффективного взаимодействия всех уровней власти и бизнеса, позволившего создать современный спортивный комплекс с благоустроенной городской территорией вокруг него.

Такое мнение высказала заведующая кафедрой международных экономических отношений ЮРИУ РАНХиГС Татьяна Подольская, комментируя открытие в Тобольске нового спортивного объекта.

"Совместная работа правительства Тюменской области, администрации Тобольска и СИБУРа создала условия для строительства данного спортивного объекта в короткие сроки в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Благодаря государственно-частному партнерству с участием СИБУРа социальная инфраструктура Тобольска за последние четыре года была системно модернизирована", - отметила она, выступая на площадке "Экспертного клуба России".

В рамках реализации совместной программы органов власти и СИБУРа "Тобольск-2020" в городе было построено, реконструировано, капитально отремонтировано более 40 объектов, большая часть из которых спортивного назначения. Татьяна Подольская уверена, что совершенствование объектов спортивной инфраструктуры будет способствовать дальнейшему привлечению жителей региона к занятиям спортом. "По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, спорт является одним из самых популярных увлечений россиян наряду с чтением и садоводством", - резюмировала заведующая кафедрой.

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# Тобольск , Экспертный клуб

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