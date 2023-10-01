В Тюменской области межрегиональную дорогу отремонтировали по нацпроекту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт изношенных участков дороги в Верхнюю Тавду Свердловской области в Нижнетавдинском районе выполнили дорожники в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Подрядная организация обновила 7,8 км покрытия, устранила пучины и сформировала обочину, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Участок от региональной трассы Тюмень — Нижняя Тавда через п. Березовка был включён в программу ремонтов нацпроекта. Новый асфальтобетон уложен на площади 54,6 тыс. кв. метров.

Дорога обеспечивает транспортную связь между регионами. Станция Тавда используется как транспортный узел для связи Тюменской области с Кондинским районом ХМАО.