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В Тюменской области межрегиональную дорогу отремонтировали по нацпроекту

Экономика, 18:07 23 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт изношенных участков дороги в Верхнюю Тавду Свердловской области в Нижнетавдинском районе выполнили дорожники в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Подрядная организация обновила 7,8 км покрытия, устранила пучины и сформировала обочину, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Участок от региональной трассы Тюмень — Нижняя Тавда через п. Березовка был включён в программу ремонтов нацпроекта. Новый асфальтобетон уложен на площади 54,6 тыс. кв. метров.

Дорога обеспечивает транспортную связь между регионами. Станция Тавда используется как транспортный узел для связи Тюменской области с Кондинским районом ХМАО.

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# ГУС Тюменской области

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