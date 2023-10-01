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"Россети Тюмень" отмечены наградой Ассоциации "ЭРА России" за эффективную кадровую политику

Общество, 18:40 23 октября 2023

пресс-служба АО "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень"

"Россети Тюмень" признаны лауреатами премии в номинации "Корифеи своего дела" на Всероссийском отраслевом конкурсе "Социальная энергия", организованного Ассоциацией "ЭРА России". Итоги подвели на Валдае.

На конкурсе энергокомпания презентовала лучшие практики по выстраиванию социально-трудовых отношений и социального диалога, охватывающие работу со школьниками, студентами и молодыми специалистами в Тюменском макрорегионе.

В Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое и Тюмени создана сеть из пяти энергоклассов, где помимо углубленного изучения физики, математики, информатики ученики знакомятся с основами энергетики и электробезопасности, а также с работой компании. Лучшие выпускники энергоклассов и финалисты отраслевых олимпиад и конкурсов поступают в учебные заведения -партнеры "Россети Тюмень".

Значительное внимание компания уделяет развитию персонала. Для молодых специалистов действуют социальные программы и система карьерного лифта. На обучение работников в 2023 году выделено более 35 млн рублей.

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