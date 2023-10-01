Житель Тюменской области сделал дома гашишное масло

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

29-летноего жителя Казанского района, изготовившего гашишное масло, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В присутствии понятых в ограде дома подозреваемого оперативники изъяли емкость с веществом тёмно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик массой около 2 гр.

Мужчина не стал отрицать свою вину и пояснил полицейским, что изготовил и хранил наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.