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Житель Тюменской области сделал дома гашишное масло

Происшествия, 18:16 27 октября 2023

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

29-летноего жителя Казанского района, изготовившего гашишное масло, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В присутствии понятых в ограде дома подозреваемого оперативники изъяли емкость с веществом тёмно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик массой около 2 гр.

Мужчина не стал отрицать свою вину и пояснил полицейским, что изготовил и хранил наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

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# наркотики , уголовное дело

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