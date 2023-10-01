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Перебои со светом возникли в Переваловском муниципальном округе из-за энерговоровства

Происшествия, 19:29 27 октября 2023

"Россети Тюмень" | Фото: "Россети Тюмень"

17 фактов хищения электроэнергии выявили в Переваловском муниципальном образовании 27 октября. Кратное превышение установленной мощности из-за энерговоровства привело к выводу из строя трансформаторной подстанции вечером 24 октября. Без света тогда остались жители коттеджных п. Озерный, Озёрный-2 и часть се. Перевалово, сообщает пресс-служба "Россети Тюмень".

С начала года специалисты электросетевой компании совместно с правоохранителями провели около 200 рейдов по выявлению энерговоровства. Суммарно пресечено около 90 случаев безучетного и бездоговорного потребления электричества. На сегодняшний день ущерб на сумму пять млн рублей уже погашен, по остальным актам ведется претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.

Анонимно сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220.

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# Россети Тюмень , электричество

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