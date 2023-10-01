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Мошенник уговорил тюменку оформить кредит на пять миллионов рублей

Происшествия, 14:46 28 октября 2023

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

5,1 млн рублей похитил мошенник у жительницы Тюмени, представившись следователем МВД России. Злоумышленник в ходе телефонного разговора сообщил тюменке, что мошенники пытаются списать с ее банковского счета средства, а также оформить на ее имя кредит.

Он предложил потерпевшей самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на некий "безопасный счет". Следуя его инструкциям, женщина самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила 5,1 млн рублей на счета, указанные неизвестным.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала надзор за ходом расследования. Всего за минувшую неделю от телефонных и интернет-мошенников пострадали 78 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн рублей.

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# мошенники , уголовное дело

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