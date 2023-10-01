День здоровья в Армизонском районе отмечали всю неделю

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В минувшую неделю жители Армизонского района соревновались в честь Дня здоровья. Спортивные мероприятия проходили в Орловском, Прохоровском, Ивановском, Южно-Дубровном и Армизонском сельских поселениях.

Армизонцы всех возрастов смогли испытать себя в мини-футболе, эстафетах, кроссе, спортивном ориентировании, викторине, шашках, волейболу, дартсу, дзюдо, выполняли нормативы ГТО.

Также на протяжении всего празднования на базе физкультурно-оздоровительного центра села Армизонское проходило голосование за лучший рисунок на тему "ГТО: путь к знаку отличия!". В творческом конкурсе приняли участие 83 ученика начальных классов, но только 30 лучших работ попали на выставку.

"Самыми популярными оказались соревнования по дартсу, спортивно-развлекательная эстафета и спортивная викторина. Также юным участникам очень пришлись по вкусу состязания по спортивному ориентированию", - отметила и.о директора физкультурно-оздоровительного центра Вера Алдонина.