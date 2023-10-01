Две медицинские бригады приедут к жителям сел Ишимского района
Две врачебные бригады будут работать в разных населенных пунктах Ишимского района с 30 октября, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Более 20 специалистов из Тюмени проведут осмотр, диагностику жителей, назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации в рамках регионального проекта "Здоровое село".
Пациентов будут принимать терапевты, кардиологи, эндокринологи, хирурги, уролог, неврологи, онкологи, врачи-УЗИ, акушер-гинеколог, врач по медицинской реабилитации.
Жители района смогут измерить артериальное давление, получат рекомендации по ведению дневника давления и приверженности к лечению, правилам ЗОЖ.
30 октября медики посетят села Боровое и Карасуль, 31 октября — Карасуль и Десятово, 1 ноября Карасуль и Мезенка, 2 ноября — Неволино и Клепиково.
3 ноября врачи встретят пациентов в селах Ваньковка и Клепиково, 4 ноября — в Новотравное и Первопесьяново. 6 ноября бригады работают в селах Прокутка и Равнец, 7 ноября — в Тоболово и д. Черемшанка.
8 ноября медики приедут в села Плешково и Гагарино, 9 ноября — в Гагарино и Лариха, 10 ноября — Лариха и Новолокти, 11 ноября — Мизоново. 13, 14 и 15 ноября будет проводиться выездная работа с маломобильными пациентами на дому.
При посещении врача необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС иСНИЛС. Запись к узким специалистам будет производиться после осмотра врачом-терапевтом.