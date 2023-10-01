Аэропорт Рощино перейдет на зимнее расписание полетов 29 октября
Зимнее расписание полетов начинает действовать в тюменском международном аэропорту Рощино с 29 октября и продлится до 30 марта 2024 года. Полеты будут осуществлять 15 авиакомпаний по 42 направлениям.
В международной программе полетов продолжит выполнение рейсов авиакомпания Ютэйр в Дубай, авиакомпания Turkish Airlines в Анталью.
С 10 ноября авиаперевозчик AZUR Air приступает к выполнению рейсов на самый большой остров Таиланда - Пхукет, полеты планируется выполнять каждые 10 дней.
В новом сезоне запланировано выполнение регулярных рейсов по 32 российским направлениям. В зимнем расписании сохраняются все внутренние рейсы, которые осуществлялись в летний период.
Актуальное расписание публикуется на официальном сайте аэропорта Рощино.