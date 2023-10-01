День рождения Конька-Горбунка отмечают в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

День рождения Конька-Горбунка отмечают в Тюменской области 28 октября. В честь праздника на выставке в штабе общественной поддержки Единой России представлены более ста книг, открыток, фигурок героев сказки Петра Ершова, собранных руководителем Ялуторовской организации всероссийского общества инвалидов Ларисой Евсеевой.

Праздничные мероприятия, выставки, викторины на тему сказки "Конек-Горбунок" пройдут и в Тобольске. В Ишиме ребят ждет большое театрализованное представление во Дворце культуры.

"Заметно возросло количество туристских школьных и семейных групп, посещающих Ишим и село Ершово, в котором родился великий сибирский сказочник", - расказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Добавим, что Конек-Горбунок станет одним из героев экспозиции Тюменской области на выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября.