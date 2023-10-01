Тюменцев зовут принять участие в проекте "Наследие Евразии: сельские сообщества"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие в проекте "Наследие Евразии: сельские сообщества". Он включает мероприятия по вовлечению более 100 сельских территорий России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана в развитие культурных практик местных сообществ, обучению современным практикам соучаствующего проектирования.

Как сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области, проект проходит в онлайн и офлайн-формате. Для участников будет организован международный конкурс культурных практик "Наследие Евразии". Финалистов пригласят на двухдневный образовательный форум в Москве и образовательную стажировку в сельских поселениях.

Подробности представлены на официальном сайте. Возрастное ограничение: 18+.