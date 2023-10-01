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Тюменцев зовут принять участие в проекте "Наследие Евразии: сельские сообщества"

Общество, 17:14 29 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие в проекте "Наследие Евразии: сельские сообщества". Он включает мероприятия по вовлечению более 100 сельских территорий России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана в развитие культурных практик местных сообществ, обучению современным практикам соучаствующего проектирования.

Как сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области, проект проходит в онлайн и офлайн-формате. Для участников будет организован международный конкурс культурных практик "Наследие Евразии". Финалистов пригласят на двухдневный образовательный форум в Москве и образовательную стажировку в сельских поселениях.

Подробности представлены на официальном сайте. Возрастное ограничение: 18+.

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# конкурсы , сельские поселения

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