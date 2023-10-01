Тюменские родители могут уплатить имущественные налоги за детей в "Семейном доступе"
Тюменские родители могут уплатить имущественные налоги за детей в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" в разделе "Семейный доступ".
Как сообщает информационный центр правительства региона, в соответствии с налоговым законодательством, если дети имеют недвижимость или долю в имуществе, то они признаются налогоплательщиками. Уплата налога в таком случае — обязанность родителей, усыновителей или опекунов.
Для уплаты налогов необходимо подключить ребенка к личному кабинету (для этого обратиться в любой налоговый орган с паспортом и со свидетельством о рождении ребенка). После войти в личный кабинет родителя, выбрать раздел "Семейный доступ", добавить пользователя, отправив запрос в личный кабинет ребенка и подтвердить запрос в личном кабинете ребенка.
Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2023 года. Налоговые органы Тюменской области направили жителям региона порядка 770 тыс. сводных налоговых уведомлений, из них 90 тыс. для несовершеннолетних детей для уплаты имущественных налогов за 2022 год.