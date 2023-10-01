Тюменские родители могут уплатить имущественные налоги за детей в "Семейном доступе"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские родители могут уплатить имущественные налоги за детей в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" в разделе "Семейный доступ".

Как сообщает информационный центр правительства региона, в соответствии с налоговым законодательством, если дети имеют недвижимость или долю в имуществе, то они признаются налогоплательщиками. Уплата налога в таком случае — обязанность родителей, усыновителей или опекунов.

Для уплаты налогов необходимо подключить ребенка к личному кабинету (для этого обратиться в любой налоговый орган с паспортом и со свидетельством о рождении ребенка). После войти в личный кабинет родителя, выбрать раздел "Семейный доступ", добавить пользователя, отправив запрос в личный кабинет ребенка и подтвердить запрос в личном кабинете ребенка.

Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2023 года. Налоговые органы Тюменской области направили жителям региона порядка 770 тыс. сводных налоговых уведомлений, из них 90 тыс. для несовершеннолетних детей для уплаты имущественных налогов за 2022 год.