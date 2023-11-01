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Образы тюменских крестьянок XIX века повторили на открытках

Общество, 10:36 01 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотографии жительниц Тюменского уезда конца XIX века в традиционных костюмах с современным повтором их образов напечатали на открытках. Приобрести необычный комплект можно в Музее тюменских историй (ул. Володарского, 24).

О работе над открытками корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала автор проекта Олеся Зимина.

"Эти открытки родились из учебного задания. Мне интересна традиционная русская культура, и в то время я сосредоточилась на изучении крестьянской одежды нашего региона. Появилась идея соединить изучение фотографий и воссоздание образов женщин. Фотографии брала из краеведческой литературы и ориентировалась на то, чтобы костюмы можно было повторить на основе тех, что были уже сшиты. Моя бабушка — мастер по костюму, в основе открыток ее работы и одежда, сшитая мной и подругой-моделью", — пояснила она.

Следующим этапом подготовки стал подбор фонов и интерьеров. Три из четырех старинных фотографий сделаны в салоне либо внутри другого помещения, поэтому их повторяли дома. Для создания схожего ритма композиции использовали тумбочки, стулья, вазы, кружева и другие предметы. Сложнее всего было повторить фотографию у плетня. Декорацию разыскали на этнофестивале.

Моделями, которые воспроизвели женские образы конца XIX века, стали сама Олеся и ее близкие. Доработать дизайн открыток помогли в Музее тюменских историй.

Влада Нерадовская

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# история , музей , народный костюм , открытки

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