Тюменских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе "Духовные лидеры России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьников Тюменской области с 1 по 11 класс приглашают к участию во Всероссийском конкурсе проектов "Духовные лидеры России", который проходит до 15 ноября. Ребятам необходимо рассказать об исторических и современных личностях, оказавшим влияние на развитие Отечества. Авторов лучших работ наградят 24 ноября на торжественной церемонии в Москве, которая пройдет в парке "Патриот", сообщает пресс-служба Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций".

В конкурсе представлены номинации: "Творческий проект", "Исследовательский проект", "Информационный школьный медиапроект". Школьники могут подготовить рассказы, эссе, рисунки, коллажи, музыкальные номера, доклады, презентацию, видеоролик, фотопроекты.

Все участники получат именные сертификаты, а финалисты - смарт-часы, наушники, планшеты, книги, умные колонки, проекторы звездного неба.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса АлтарьПобеды.рф до 15 ноября.