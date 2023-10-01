  • 31 октября 202331.10.2023вторник
  • USD93,2435
    EUR98,6164
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Почту Деда Мороза откроют в Тюмени 18 ноября

Общество, 09:07 31 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на открытие Почты Деда Мороза, которое пройдет в Доме культуры "Поиск" 18 ноября. Гости смогут первыми опустить свои письма желаниями в почтовый ящик, сообщает пресс-служба ДК.

Также тюменцев ждут выставка традиционного лоскутного шитья от мастериц клуба "Матрена" и театрализованное представление.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Александра Пушкина, 10. Начало - в 12 часов. Стоимость билета: 300 рублей.

Более подробную информацию можно узнать по тел: 8(3452)795-435.

Возрастное ограничение: 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Дед Мороз , Новый год , почта Деда Мороза

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 31.10.2023Почту Деда Мороза откроют в Тюмени 18 ноября
08:56 31.10.2023Навыки поисковой работы разовьют юные тюменцы на региональном слете
08:42 31.10.2023Ансамбль "Сибирская забава" ждет тюменцев на программу "Балалаечка – душа"
08:27 31.10.2023Тюменских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе "Духовные лидеры России"