Почту Деда Мороза откроют в Тюмени 18 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на открытие Почты Деда Мороза, которое пройдет в Доме культуры "Поиск" 18 ноября. Гости смогут первыми опустить свои письма желаниями в почтовый ящик, сообщает пресс-служба ДК.

Также тюменцев ждут выставка традиционного лоскутного шитья от мастериц клуба "Матрена" и театрализованное представление.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Александра Пушкина, 10. Начало - в 12 часов. Стоимость билета: 300 рублей.

Более подробную информацию можно узнать по тел: 8(3452)795-435.

Возрастное ограничение: 0+