Новогоднюю коллекцию фигурных деревянных пазлов в виде снежного шара выпустят тюменцы

| Фото: группа "Я в деле. Тюменская область" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Я в деле. Тюменская область" во ВКонтакте (архив)

Новогоднюю коллекцию фигурных деревянных пазлов "Екки" выпустит тюменская семья Екатерины Михайловы и Кирилла Кривоносова до 5 ноября. Это будет пробная партия в виде снежного шара с драконом внутри в количестве 20 штук.

"Если продадим, то сделаем еще. Изображение напечатано, осталось реализовать. Пока наш подрядчик занят другой работой, как только освободится, так напечатает на лазерном станке", - сказала корреспонденту "Тюменской линии" Екатерина Михайлова.

На реализацию стартапа пара выиграла 50 тыс. рублей на третьем сезоне программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле". Эти деньги они потратили на обучение у бизнесменов, отмечая, что хотели научиться чему-то новому, а также развить предпринимательские компетенции.

Теперь тюменцы через "Авито", в своей группе во ВКонтакте продают наборы "Конек-Горбунок", "Тюмень" и принимают индивидуальные заказы. Покупатель может заказать любую фигуру и рисунок. Например, если нравятся собаки, то ему сделают пазл в виде этого животного.

| Фото: группа "Я в деле. Тюменская область" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Я в деле. Тюменская область" во ВКонтакте (архив)

Сейчас Екатерина и Кирилл в поисках команды для своего проекта. Им требуется smm-специалист и менеджер по продажам.

"Летом у нас не получалось работать, мы вернулись к заказам в сентябре, поэтому пока продали только три набора. На самом деле для нас придумать и нарисовать не сложно, сложным оказалось продавать. Мы попробовали сами, но опыта и квалификации пока не хватает. Там более сила в команде, потому что без нее большие проекты не реализуются. Может быть кто-то откликнется из ребят с четвертого сезона", - подчеркнул Кирилл Кривоносов.

Напомним, что с 29 октября в Тюмени стартовал новый этап предпринимательской программы для студентов "Я в деле". Для них подготовили воршкопы, мастер-классы, неделю продаж, а в финале их ждет битва проектов.

Виктория Макарова