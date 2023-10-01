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Тобольские археологи обнаружили семь новых объектов культурного наследия в Югре

Общество, 10:46 31 октября 2023

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН во ВКонтакте: vk.com/public211638903 | Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН во ВКонтакте: vk.com/public211638903

Тобольские археологи обнаружили семь новых объектов культурного наследия в ХМАО-Югре. Работы проходили в бассейнах рек Минчимкина, Гришкина, Быстрый Кульёган и Лимпас с июля по октябрь 2023 года, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Как сообщила научный сотрудник лаборатории археологии и исторической антропологии ТКНС УрО РАН Наталья Турова, были обследованы земельные участки общей площадью около 1 тыс. га, отведённые под хозяйственную деятельность, в Сургутском и Белоярском районах ХМАО-Югры.

"Несмотря на то, что большая часть участков под землеотвод располагается на заболоченной территории, специалисты-археологи на территории достаточно хорошо изученного в археологическом отношении Сургутского района обнаружили семь новых объектов культурного наследия в бассейнах рек", - уточнила она.

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Памятники археологии представлены поселенческими комплексами и промысловыми объектами. Их датировка предварительно установлена в пределах широкого хронологического диапазона – неолит-новое время.

"Проведение археологических исследований в труднодоступных районах Западной Сибири приносит ощутимые плоды: ежегодно увеличивается количество выявленных памятников, позволяя ученым открывать неизвестные страницы истории региона", - подчеркнула Наталья Турова.

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# культурное наследие , памятники

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