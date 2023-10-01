Выпуск передачи "Неизвестные маршруты России" о Тюменской области опубликовали в сети

| Фото: с сайта базы отдыха "Кулига-Парк" | Фото: с сайта базы отдыха "Кулига-Парк"

Выпуск передачи "Неизвестные маршруты России" о Тюменской области вышел на телеканале "Культура" 29 октября. В ней ведущий Максим Кардозу показал Тюмень, д. Насекина, Ялуторовск, Ярковский район.

В областном центре телеведущий познакомился с шедеврами деревянного зодчества, которые любой турист может увидеть на центральных улицах города. Известный тюменский реставратор и мастер резьбы по дереву Святослав Шитов рассказал об украшении домов в давние времена. Оформить дом резьбой выходило впятеро дороже, чем его построить.

"Отношение к дому у сибиряка было всегда как к живому существу. И вот мы смотрим фасад. Это лицевая сторона. На лице самые выразительные и притягательные — это "глаза". Окна обрамлены в наличники. Мы видим много красивых элементов: фруктовые ветви, ананасы, виноградную лозу", — поделился Шитов с гостем.

Вместе с мастером Максим Кардозу попробовал с помощью разных стамесок вырезать фрагмент растительного орнамента. Процесс увлекательный, можно заниматься этим весь день, пришел к выводу ведущий.

"Город богат на самые неожиданные достопримечательности. Например, на улице Герцена — 12 стульев. Можно сесть и загадать здоровье, счастье, любовь и удачу. Напротив тюменского аккумуляторного завода расположена стелла из аккумуляторов, выглядит она эффектно как телебашня. У цирка установлены скульптуры трем великим клоунам. А если вы не устанете гулять и дойдете до площади 400-летия Тюмени, то встретите "Счастье", — поделился Максим Кардозу.

В Тюмени ведущий также побывал на ледодроме на территории Центра туризма и краеведения на ул. Перекопской. В центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" под руководством чемпионки мира и Олимпийских игр по биатлону Луизы Носковой преодолел дистанцию на лыжах, пострелял по мишеням из винтовки.

В Ялуторовске Максим Кардозу принял участие в выпекании метрового блина. Ему удалось это со второго раза. На территории туркомплекса "Ялуторовский острог" ведущий научился владеть шашкой, ткать пояс на специальном станке, сыграл в молодецкие забавы.

Также Кардозу побывал в Музее крестьянского быта в д. Насекина, где его научили плести корзины из ивовых прутьев, традиционной росписи по дереву. В деревне ездовых собак "Быстрые лапы", которая находится на территории базы отдыха "Кулига-парк", он впервые занялся дог-трекингом. Еще одной точкой стал частный музей, посвященный коми-зырянам, в Староалександровске Ярковского района. Его создатель Евгений Болтов рассказал, что здесь хранится около тысячи разных предметов, в том числе национальные музыкальные инструменты — шуршары. С местными хозяйками Максим Кардозу приготовил традиционные шаньги. Не забыли авторы программы и о том, что Тюмень является термальной столицей России — в конце дня ведущий поехал на оз. Верхнее Кривое.

Съемки в Тюменской области проходили зимой 2023 года. Выпуск можно посмотреть на платформе "Смотрим". Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова