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Дзюдоисты Тюменской области завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях

Спорт, 18:49 30 октября 2023

"ЦПСР "Тюмень-дзюдо" | Фото: "ЦПСР "Тюмень-дзюдо"

Две золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей завоевала сборная Тюменской области на всероссийских соревнований по дзюдо, посвященных 100-летию общества "Динамо".

Всего участие в турнире приняли 113 юниоров и юниорок до 21 года из 11 регионов России. Из них 30 дзюдоистов представили регион, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В первый день поединков тюменскую сборную наградили тремя медалями, и все - на счету спортсменов центра "Тюмень-дзюдо". Победительницей стала Полина Вакушина, бронзовыми призерами - Диана Жукова и Иван Паркаче.

Во второй день тюменка Анна Болсун забрала "золото". Серебряными призерами стали Эмма Шейман и Никита Шарапов. "Бронзу" завоевали спортсмены Елизавета Стрельникова, Ангелина Гилева, Петр Зальнов, Данил Кугаевский.

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# Тюмень-дзюдо

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