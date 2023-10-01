Дзюдоисты Тюменской области завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях

| Фото: "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" | Фото: "ЦПСР "Тюмень-дзюдо"

Две золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей завоевала сборная Тюменской области на всероссийских соревнований по дзюдо, посвященных 100-летию общества "Динамо".

Всего участие в турнире приняли 113 юниоров и юниорок до 21 года из 11 регионов России. Из них 30 дзюдоистов представили регион, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В первый день поединков тюменскую сборную наградили тремя медалями, и все - на счету спортсменов центра "Тюмень-дзюдо". Победительницей стала Полина Вакушина, бронзовыми призерами - Диана Жукова и Иван Паркаче.

Во второй день тюменка Анна Болсун забрала "золото". Серебряными призерами стали Эмма Шейман и Никита Шарапов. "Бронзу" завоевали спортсмены Елизавета Стрельникова, Ангелина Гилева, Петр Зальнов, Данил Кугаевский.