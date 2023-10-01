  • 30 октября 202330.10.2023понедельник
  • USD93,2174
    EUR98,3504
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменская область получит дополнительные средства на развитие эндокринологической помощи

Общество, 17:32 30 октября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Дополнительные средства из федерального бюджета на развитие эндокринологической помощи и борьбу с сахарным диабетом получит Тюменская область. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает информационный центр правительства региона, для оснащения медучреждений, оказывающих помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом в наш регион направят порядка 12,3 млн рублей.

Деньги выделены в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

Кроме Тюменской области, средства на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом получат еще 35 регионов страны. Общий объем поддержки из федерального бюджета составит более 2,3 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:11 30.10.2023Тюменец стал призером хакатона по ИИ в Приволжском федеральном округе
18:27 30.10.2023Тюменцы стали чаще смотреть фильмы и видеоролики
18:16 30.10.2023За навязывание товаров и услуг продавцов в России начнут штрафовать
18:05 30.10.2023Новогоднюю коллекцию фигурных деревянных пазлов в виде снежного шара выпустят тюменцы