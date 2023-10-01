Тюменская область получит дополнительные средства на развитие эндокринологической помощи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Дополнительные средства из федерального бюджета на развитие эндокринологической помощи и борьбу с сахарным диабетом получит Тюменская область. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает информационный центр правительства региона, для оснащения медучреждений, оказывающих помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом в наш регион направят порядка 12,3 млн рублей.

Деньги выделены в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

Кроме Тюменской области, средства на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с сахарным диабетом получат еще 35 регионов страны. Общий объем поддержки из федерального бюджета составит более 2,3 млрд рублей.