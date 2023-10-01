1 тыс. 362 человека прошли по экотропам в Тобольске в 2023 году

| Фото: "ЗапСибНефтехим" | Фото: "ЗапСибНефтехим"

1 тыс. 362 человека посетили "Экотропы СИБУРа" в Тобольске с июля по октябрь 2023 года. Это абсолютный рекорд за все время существования эколого-просветительского проекта. Особенностью нынешнего сезона стало открытие обновленной экологической тропы "Образ сибирской тайги", на него и пришелся основной поток туристов, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

"Смешение элементов северной и южной природы придает окрестным лесам особый колорит. В тобольских лесах можно встретить редкие и краснокнижные растения. Все это, естественно, повышает интерес любителей природы к экотропам. Нередко, пройдя по одному из предлагаемых маршрутов, экскурсанты сразу записываются и на другие", - сказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ТКНС УроРАН Елена Попова.

"Экотропы СИБУРа" стали первым масштабным эколого-просветительским проектом компании в Тобольске. Они знакомят горожан с природой родного края и наглядно демонстрируют возможность гармоничного соседства крупного производственного объекта и природы. Тот факт, что за это время поток экскурсантов на экотропах вырос в 5,7 раза, доказывает — задумка удалась, получилось создать действительно интересный и востребованный у тоболяков продукт.

"На 2024 год запланировано преображение третьего маршрута "Жемчужины тобольской флоры", на котором распложены краснокнижные растения, перенесенные в свое время со стройплощадки "ЗапСибНефтехима", - добавила руководитель направления по экологии "ЗапСибНефтехима" Людмила Шешукова.

Отметим, с учетом пожароопасного периода первые гости 2023 года прошли по экотропам 6 июля, последняя экскурсия состоялась в минувшие выходные. Всего за четыре месяца их было проведено 80.