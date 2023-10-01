Volkswagen сбил лося насмерть на трассе Тюмень - Омск
Происшествия, 12:36 31 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Водитель автомобиля Volkswagen сбил лося насмерть на 204 км федеральной автодороги Тюмень - Омск под Голышманово 30 октября. Предварительно, водитель не выбрал безопасную скорость, не смог вовремя затормозить при появлении дикого животного на трассе, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
От удара легкие повреждения получили 58-летний водитель иномарки и 56-летняя пассажирка на переднем сиденьи. Людям оказали помощь на месте ДТП. На заднем сиденье в детском автокресле перевозился четырехлетний мальчик. Ребенок не пострадал. Семья ехала из Тюмени в Ишимский район.
Обстоятельства аварии выясняются.