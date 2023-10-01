183 свертка с наркотиками обнаружили у иностранца в Тюмени

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали полицейские в Тюмени. У 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья изъяли 183 свертка, где находились метадон, мефедрон, героин и марихуана общей массой более 80 гр.

Как выяснилось, иностранец намеренно приехал в Тюмень в начале сентября для незаконного заработка. Он пояснил, что в его обязанности входила реализация разовых доз на территории Восточного микрорайона областного центра.

В отношении ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Расследование продолжается, сообщает УМВД Тюменской области.