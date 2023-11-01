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Библиотеку "Южную" в Ишиме отремонтируют в 2024 году

Общество, 17:24 01 ноября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Библиотеку "Южную", которая пользуется спросом у жителей западного микрорайона, отремонтируют в Ишиме в 2024 году. Об этом на выездном рабочем совещании в библиотеке на ул. 40 лет Победы сообщил глава города Федор Шишкин.

"Осмотрели с коллегами помещение учреждения, обсудили, какие работы необходимо провести, чтобы библиотека стала более красивым и удобным местом для посетителей. В Ишиме шесть библиотек. Мы поэтапно каждый год ремонтируем по одной. Сегодня заканчиваем ремонт библиотечного хозяйства", - написал он в своем Telegram-канале.

В "Южной" в следующем году заменят оконные проемы, отремонтируют стены и полы, а также закупят оборудование и стеллажи.

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# библиотеки , Ишим

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