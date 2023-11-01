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В Тюмени за ДТП с пострадавшим будут судить молодого водителя

Происшествия, 17:46 01 ноября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

19-летнего студента индустриального университета будут судить за ДТП с пострадавшим в Тюмени, сообщает региональная прокуратура. В октябре 2022 года молодой человек за рулем Toyota нарушил правила и на красный сигнал выехал на перекресток по ул. Тобольский тракт. Произошло столкновение с отечественным автомобилем.

Студент не уступил дорогу ВАЗ-21074, который также на красный сигнал светофора пересекал перекресток в прямом направлении.

В результате ДТП 19-летнему водителю ВАЗ был причинен тяжкий вред здоровью, он получил переломы ребер, правой ноги, челюсти и зубов.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.

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# ДТП , суд

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